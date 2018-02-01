وأفادت مصادر من الفوج العائد من أهالي تاورغاء لـ"سكاي نيوز عربية" بأن ميليشيات "البنيان المرصوص" قامت بمنع أهالي تاورغاء القادمين من مناطق في شرق ليبيا من اجتياز "بوابة بوزاهية" (20 كيلومترا شرقي مدينة سرت)، و قامت بإطلاق النار باتجاههم لإرغامهم على الرجوع باتجاه الشرق.

وذكر المصدر أن تجمعا كبيرا لسيارات وحافلات تقل أهالي تاورغاء توقفت عند منطقة الأربعين، التي تبعد 40 كيلومترا شرقي سرت.

وانطلقت يومي الأربعاء والخميس باتجاه تاورغاء أفواج من أهالي المدنية المهجرين منذ عام 2011 من قبل ميليشيات من مدينة مصراتة، والتي كانت تتهم سكان المدينة المهجرة بمساندة نظام القذافي آنذاك ضد مدينة مصراتة، لتفرض عليهم عقابا جماعيا تشرد على إثره كل سكان تاورغاء قبل أن تقوم بتخريب المدينة بالكامل.

"الرئاسي" يتراجع عن الاتفاق

وتحرك أهالي تاورغاء وفق موعد حدده اتفاق رعاه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بين ممثلين عن مصراتة و تاورغاء، حدد مطلع فبراير الجاري موعداً لعودة سكان البلدة إليها، لقاء تعويض مادي لكل عائلة.



و مع قرب موعد عودة الأهالي، تراجع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ليصرح بأن العودة ليست كلية بل هي عبارة عن تفقد لممثلين عن تاورغاء لبلدتهم غير الصالحة للسكن ثم يعودون أدراجهم حتى يتم إعمار المدنية في أجل غير مسمى.



وقال سالم التويجر، المهتم بملف تاورغاء لدى محكمة الجنايات الدولية، لـ"سكاي نيوز عربية" إن ميليشيات مصراتة قامت باختطاف عددا من أهالي تاورغاء بمناطق شرقي مصراتة، كانوا في طريقهم لبلدتهم وصادرت بعض السيارات التي كانت تقلهم بعد تعديها بالضرب على العائدين.

وأضاف التويجر أن "ميليشيات مصراتة قامت بتخريب بعض المساكن ببلدة تاورغاء التي كانت مجهزة لعودة السكان مؤقتا".