وأوضح المرصد أن "منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لدرعا، شهدت قصفا بـ7 قذائف أطلقتها القوات الإسرائيلية من حدود الجولان السوري المحتل مع ريف القنيطرة".

وأضاف: "استهدف القصف منطقة تل الجموع في حوض اليرموك والواقعة على خطوط التماس بين الفصائل وجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش في الريف الغربي لمدينة درعا".

وتابع أن عمليات القصف ترافقت مع استهداف مكثف من قبل فصائل مسلحة لمناطق في حوض اليرموك، كتمهيد لمعركة ضد ميليشيا جيش خالد بن الوليد، الذي يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومتر مربع في حوض اليرموك المحاذي للجولان السوري المحتل.

وكانت طائرات إسرائيلية استهدفت في 23 أكتوبر الماضي بلدة سحم الجولان الخاضع لسيطرة ميليشيا جيش خالد.