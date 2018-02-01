وطمأنت فيسبوك المستثمرين أن نشاطها للإعلانات الرقمية سيظل يحقق ربحية عالية، على الرغم من انخفاض معدل استخدام شبكة التواصل الاجتماعي، وتعديلات على خدمتها الشهيرة للبث الإخباري.

وقالت الشركة في تقرير نتائج الأعمال إن إجمالي إيراداتها الفصلية قفز 47 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.97 مليار دولار.

وذكر مسؤولون تنفيذيون أنهم يرون مزيدا من الفرص لجني أموال، حتى وإن تقلص الوقت الذي يقضيه المستخدمون على فيسبوك.

وأجرت فيسبوك تعديلات على خدمة البث الإخباري لأسباب من بينها ما كشفت عنه الشركة العام الماضي من أن بعض العملاء الروس استخدموا شبكة التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأميركيين في الفترة من 2015 إلى 2017 وهو ما تنفيه موسكو.

وقالت فيسبوك إن 126 مليون أميركي ربما شاهدوا إعلانات ومنشورات سياسية مدعومة من روسيا.

وزادت فيسبوك المخاوف في تقرير نتائج الأعمال، إذ قالت إنه في نهاية العام الماضي انخفض الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع بنحو 50 مليون ساعة يوميا.

لكن مسؤولي فيسبوك ما لبثوا أن عبروا عن تفاؤلهم، قائلين إن التغييرات التي تجرى ردا على الانتقادات ستؤثر إيجابا على النشاط في الأمد الطويل، وقد لا يكون لها أضرار كبيرة في الأجل القصير.

وارتفع عدد مستخدمي فيسبوك النشطين يوميا 14 بالمئة إلى 1.40 مليار مقارنة مع مستواه قبل عام، لكنه جاء دون توقعات المحللين البالغة 1.41 مليار في الربع الأخير من العام، وفقا لبيانات مالية وشركة فاكتست للتحليلات.

غير أن إجمالي الإيرادات فاق توقعات المحللين البالغة 12.55 مليار دولار، وبلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 12.78 مليار دولار في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة مع 12.30 في تقديرات المحللين.

وشكلت إيرادات إعلانات المحمول 89 بالمئة من إجمالي مبيعات الإعلانات، ارتفاعا من 84 بالمئة قبل عام.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، زاد صافي الربح العائد لمساهمي فيسبوك إلى 4.27 مليار دولار أو 1.44 دولار للسهم في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر من 3.56 مليار أو 1.21 دولار للسهم قبل عام.

ومع استثناء مخصصات الضرائب، بلغ ربح الشركة 2.21 دولار للسهم ليفوق توقعات المحللين البالغة 1.95 دولار.

وقالت فيسبوك إنها زادت مخصصاتها لضرائب الدخل لعام 2017 بواقع 2.27 مليار دولار في ضوء التعديلات الضريبية بالولايات المتحدة.