أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة "إنسانية" من دب يدفع مدربه على كرسي متحرك في إحدى شوارع العاصمة الروسية موسكو.
وكان المدرب أوليغ أليكساندروف أصيب بحادث في سيرك نيزهيغورودسكي، تسبب له في كسر في كلا الساقين والذراعين.
وقال أليكساندروف: "كنت أحمل 3 دببة صغارا في نفس الوقت وهو ما تسبب لي في الكسر".
وبعد الحادث، تم نقل المدرب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
وأضاف: "كنت قلقا جدا حول مصير علاقتي بالدببة وكيف ستتغير بعد الحادث".
ويبدو أن لا شيء تغير، بل ستتحسن العلاقة، حيث يقوم حاليا الدب بالاعتناء بمدربه إلى حين شفائه.