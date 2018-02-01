وكان المدرب أوليغ أليكساندروف أصيب بحادث في سيرك نيزهيغورودسكي، تسبب له في كسر في كلا الساقين والذراعين.

وقال أليكساندروف: "كنت أحمل 3 دببة صغارا في نفس الوقت وهو ما تسبب لي في الكسر".

وبعد الحادث، تم نقل المدرب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وأضاف: "كنت قلقا جدا حول مصير علاقتي بالدببة وكيف ستتغير بعد الحادث".

ويبدو أن لا شيء تغير، بل ستتحسن العلاقة، حيث يقوم حاليا الدب بالاعتناء بمدربه إلى حين شفائه.