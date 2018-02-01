وقالت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن المسار البالغ طوله 2.8 كيلومتر، أي ما يعادل طول 28 ملعبا لكرة القدم، سجل هذا الأسبوع رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويستطيع المسار الانزلاقي، الذي يبدأ على ارتفاع 1680مترا عن مستوى سطح البحر فوق قمة جبل جيس، استيعاب 100 ألف شخص سنويا.

ورغم أنه لا توجد قيود على أعمار مستخدميه، فإنه ينبغي ألا يقل طول المشاركين عن 1.22 متر، وألا يزيد وزنهم عن 150 كيلوغراما.

وسيضاف أحدث رقم قياسي تسجله الإمارات إلى سلسلة من الإنجازات، التي تشمل أطول مبنى في العالم وجزر صناعية على هيئة أشجار النخيل.