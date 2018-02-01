ووفقا لتقرير في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال هنري إن النادي أراد وضع قيود على عدد اللاعبين الأفارقة في تشكيلته "لأن سلوكهم سيء" و"يتسببون في فوضى" عندما لا يكونوا في الفريق.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه يحقق رسميا في الأمر، بينما قال وستهام إنه أوقف هنري في انتظار إجراء "تحقيق شامل".

وقال النادي الإنجليزي في بيان: "وست هام لن يتسامح مع أي نوع من التمييز وتصرف بشكل سريع نظرا للطبيعة الخطيرة لهذه المزاعم".

وأضاف: "أسرة وست هام ترحب بالجميع بغض النظر عن الجنس أو السن أو العرق أو القدرة أو الدين أو التوجه الجنسي (...) الكل يشعر بأنه مرحب به".

وتابع: "النادي لن يدلي بأي تعليق إضافي لحين استكمال التحقيق".

وانضم هنري إلى وست هام في 2014 بعدما عمل سابقا في إيفرتون وسندرلاند وتشلسي.

ويمتلك وست هام في تشكيلته 6 لاعبين من أصول أفريقية وهم شيخ كوياتي وبيدرو أوبيانغ وجواو ماريو وأنجيلو أوغبونا وآرثر ماسواكو وإديميلسون فرنانديز.