وذكرت تلك المصادر أن القصف استهدفت تجمعا للحوثيين في منطقة اللحية في جبهة الساحل الغربي، وقد أدى إلى إصابة 4 مسلحين من المتمردين الحوثيين.

وتكبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية في الآونة الأخيرة خسائر كبيرة على جبهة الساحل الغربي، حيث تقدمت القوات الشرعية على أكثر من محور بدعم من طائرات التحالف العربي.

وفي 29 يناير الماضي، قتل 35 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في غارات لطائرات التحالف العربي، استهدفت مركز تدريب للمتمردين في جزيرة كمران في الساحل الغربي.

كما أعلنت قوات الشرعية مقتل 25 متمردا، خلال عملية تمشيط في مزارع غربي مديرية حيس الساحل الغربي.