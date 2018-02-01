وكانت مصادر تركية كشفت أن المسلحين الأكراد أطلقوا أكثر من 50 صاروخاً على الأراضي التركية منذ إنطلاق العمليات العسكرية، مما أدى إلى مقتل 5 مدنيين (سوريين و3 أتراك) وإصابة أكثر من 70 مدنياً بجروح، وإحداث أضرارٍ في منازل وممتلكات المواطنين في هاتاي وكيليس الحدوديتين.

في المقابل، تواصل المدفعية التركية قصفها لمواقع المسلحين الأكراد في عفرين لليوم الـ13 على التوالي، مع تقدم للقوات البرية التركية على الأرض، مدعومة بفصائل معارضة سورية.

ويأتي القصف في إطار عملية عسكرية أطلقها الجيش التركي في عفرين في العشرين من الشهر الماضي.

كما أعلن الجيش التركي تدمير 18 هدفا للمسلحين الأكراد في عفرين خلال الساعات الماضية، وقتل 78 من حزب العمال وقوات حماية الشعب الكردية في المدينة، ليبلغ مجمل عدد القتلى والجرحى في صفوف الأكراد ومقاتلي داعش في عفرين منذ بدء العملية 790، بحسب مزاعم أنقرة.

وفي السياق، أفاد مراسلنا، نقلا عن وسائل إعلام تركية، وفصائل سورية معارضة مدعومة من أنقرة بأن الجيش التركي والفضائل السورية يسيطران على مركز ناحية "بلبل" شمالي عفرين.