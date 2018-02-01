أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والموقوف حاليا، الخميس، إنه يفكر في اللجوء لإجراء قانوني ضد الفيفا من أجل رد اعتباره.
وفي خضم أكبر فضيحة فساد تعصف بالاتحاد الدولي في 2015 عوقب بلاتر، الذي ظل رئيسا للفيفا طوال 17 عاما بالإيقاف لمدة 6 أعوام بسبب مخالفة لوائح القيم، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال بلاتر (81 عاما) إنه يبحث حاليا مع محامييه إمكانية اللجوء إلى القضاء.
وأضاف بلاتر: "هدفي هو النظر في قرار لجنة القيم التابعة للفيفا في ظل المعلومات وأيضا الأدلة التي تلقيتها فيما يتصل بإيقافي في الوقت نفسه".