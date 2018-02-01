أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والموقوف حاليا، الخميس، إنه يفكر في اللجوء لإجراء قانوني ضد الفيفا من أجل رد اعتباره.