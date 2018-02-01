وبلغ عدد الزوار الذين زاروا دبي، التي تضم برج خليفة الذي يعد أعلى بناية في العالم، خلال العام الماضي نحو 15 مليون زائر، حسب تقرير مؤسسة "يورومونيتور إنترناشونال".

ووفقا للتقرير، احتلت مدينة هونغ كونغ المركز الأول في عدد الزائرين الذي بلغ 26.6 مليونا، فيما احتلت بانكوك التايلاندية المركز الثاني بـ21.2 مليون زائر وتلتها لندن بحوالي 19 مليون زائر.

وفي المركز الرابع حلت مدينة سنغافورة (16.6 مليون زائر) ثم مدينة مكاو (15.4 مليونا).

وفي المركز السابع حلت العاصمة الفرنسية (14.4 مليون زائر) وتلتها مباشرة نيويورك (12.7 مليون زائر).

وبفارق ضئيل عن نيويورك، جاء مدينة شينزن الصينية (12.6 مليون زائر) ثم كولالمبور الماليزية بنحو 12.3 مليون زائر.

يشار إلى أن مدينة دبي احتلت المركز الرابع بين "مدن الهاشتاغ" حيث ترافق اسم دبي مع الهاشتاغ حوالي 60 مليون مرة.

كما احتلت المركز الأول في إنفاق السائحين، الذين أنفقوا في المدينة حوالي 28.5 مليار دولار خلال العام المنصرم، وفق مؤشر ماستر كارد الصادر في سبتمبر 2017.