ويسعى المؤتمر إلى معالجة الأسباب الجذرية لتمويل الإرهاب، والتفكير في الاستجابة الأوروبية المناسبة لاستمرار الأزمة الدبلوماسية الخليجية مع قطر.

ويناقش الخبراء وصانعو القرار الاستراتيجيات ذات الصلة لمكافحة التحديات العالمية مثل آليات الشفافية ومكافحة الفساد والتوجيه الأوروبي الجديد لمكافحة غسل الأموال.

ويشارك في المؤتمر رئيس فرع مكافحة الإرهاب في مكتب الشؤون الخارجية الأوروبية، جون غات راتر، ومدير البرامج في مجموعة الأزمات الدولية يوست هيلترمان، وخبير الجرائم المالية وتمويل الإرهاب في المفوضية الأوروبية جاك شيكلر، ورئيس مجلس إدارة مركز هداية علي راشد النعيمي، ومديرة البرامج في مركز بروكسل الدولي كايت جاكسون، وعضوة البرلمان الأوروبي رشيدة داتي.