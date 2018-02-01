وشدد يون على أن بلاده تسعى لحل سلمي للأزمة، وأن الدبلوماسية هي خيارها المفضل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: "سياستنا تميل بدرجة كبيرة إلى الحل السلمي للأزمة النووية الكورية الشمالية. قلنا مرارا إن ما نريده هو الحوار".

وأضاف "قلنا كذلك إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وجميع الخيارات تتضمن الخيارات العسكرية".

وجاءت تصريحات يون بعد يوم من وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزعيم كوريا الشمالية بأنه "لئيم"، مضيفا أن سعي بيونغيانغ للحصول على صواريخ قد "يهدد قريبا جدا" الأراضي الأميركية، متوعدا بمنع حدوث ذلك.

ورفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التخلي عن تطوير صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة، رغم عقوبات تزداد صرامة فرضتها الأمم المتحدة على بيونغيانغ، مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية.