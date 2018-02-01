ويشارك في الاجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.

ويبحث الاجتماع خطة التحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعقد لجنة مبادرة السلام العربية، اجتماعا آخر على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء برئاسة الأردن، لبحث تداعيات الاعتراف الأميركي.

وتضم لجنة مبادرة السلام العربية كلا من الأردن ومصر والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب واليمن، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.