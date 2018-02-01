وأضاف الهوشاتي في تصريح لـ"رويترز" أن مخزون البلاد من الفوسفات على وشك النفاد، مما ينذر بوقف الصادرات.

ويمثل التوقف الكلي للإنتاج اختبارا جديدا لقدرة حكومة رئيسا الوزراء يوسف الشاهد على مواجهة التحديات، بعد أسبوعين من احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد ضد غلاء الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقال علي الهوشاتي إن "الإنتاج متوقف بشكل كلي الآن بسبب اعتصامات محتجين يطالبون بتوظيفهم في الشركة عقب إعلان الشركة نتائج حملة التوظيف الأسبوع الماضي".

وذكر أن المحتجين نصبوا خياما أمام مواقع الإنتاج ومنعوا نقل وإنتاج الفوسفات في مدن المتلوي وأم العرائس والرديف والمظيلة.

وأضاف أن مخزون تونس من الفوسفات على وشك النفاد، وهو "مؤشر خطير للغاية" لأن صادرات البلاد قد تتوقف في أي لحظة.

وكانت تونس واحدة من أكبر مصدري الفوسفات في العالم، لكن إنتاجها هبط كثيرا منذ انتفاضة 2011.

وقال مسؤولون تونسيون إن البلاد تكبدت خسائر بمليارات الدولارات من جراء الاعتصامات التي أوقفت إنتاج الفوسفات.