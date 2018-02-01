وذكر الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن 706.913 شخصا تقدموا بطلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون بالإضافة إلى النرويج وسويسرا عام 2017 أي أقل بنسبة 43 بالمائة عن العام السابق.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تراجعت فيها الأرقام، بعد أن دخل أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، أوروبا عام 2015.

وطلب أكثر من 98 ألف لاجئ سوري طلبوا اللجوء، مرتين في مكان آخر، فيما تقدم أكثر من 40 ألف لاجئ من مواطنين من العراق وأفغانستان ونيجيريا بطلبات لجوء.

وذكر المكتب أن نحو 40 بالمائة من جميع طلبات اللجوء في عام 2017 كانت ناجحة.