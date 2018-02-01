وسعت قيادات من الجانبين لمنع انفلات الشارع بعد التوتر الأمني ليلا في منطقة الحدث بجبل لبنان، إثر قيام مجموعة من الشبان بدخول البلدة حاملين أعلام حركة أمل، ومطلقين النار في الهواء، مما استفز أنصار التيار الوطني الحر، الذين تجمهروا في ساحة البلدة ما استدعى تدخلا وانتشارا للجيش اللبناني في المنطقة خشية تطور الأوضاع.

وبينما تنصلت قيادات حركة أمل من الشبان الذين أطلقوا النار في منطقة الحدث، مطالبة الأجهزة الأمنية باعتقال أي مخل بالأمن، أكدت مصادر التيار الوطني الحر أن مناصريه لن ينجروا وراء محاولات خلق الفتنة وأن التيار يعول على الأجهزة الأمنية اللبنانية لضبط الوضع الأمني.

وقال رئيس بلدية الحدث، في حديث لسكاي نيوز عربية، إنه تواصل مع قيادات في حركة أمل الذين عبروا عن امتعاضهم لما جرى بالأمس في البلدة، وبادروا إلى التواصل مع قيادات في الجيش اللبناني.