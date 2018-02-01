وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، إن فرنسا ليست في موقف "إعطاء درس" لتركيا حول عمليتها عبر الحدود، في إشارة إلى التدخلات العسكرية في أفريقيا.

وتأتي تصريحاته ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حذر تركيا من عملية الغزو.

وشنت تركيا عملية عسكرية في عفرين في 20 يناير لطرد وحدات الدفاع الشعبي الكردية السورية، التي تصفها تركيا بأنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

وقال تشاوش أوغلو إن فرنسا تدرك أن تركيا تقاتل "إرهابيين" ولا تهدف إلى غزو عفرين.