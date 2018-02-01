لكنه ألمح إلى رفعها في وقت لاحق هذا العام، وفي الوقت الذي يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية، الذي يصدر الجمعة، بحثا عن مؤشرات على حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1339.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:31 بتوقيت غرينتش.

ولامس المعدن الأصفر 1332.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير بدون تغير يذكر تقريبا عند 1339 دولارا للأوقية.

وقال المركزي الأميركي إن من المرجح أن يتسارع التضخم هذا العام، مما يعزز التوقعات أن تكاليف الاقتراض ستواصل الارتفاع في ظل قيادة الرئيس القادم للاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

واستقر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم، بعد أن ألمح المركزي الأميركي إلى ثقته بشأن التضخم والنمو في اقتصاد الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بأنه سيرفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.