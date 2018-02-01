وذكرت الوزارة في بلاغ، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التحريات الأولية تفيد بأن عناصر هذه الخلية الذين خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع داعش، وانخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.

وأسفرت عملية التفتيش، بحسب المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكتب ومخطوطات تجسد الفكر المتطرف.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.