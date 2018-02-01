وكانت قناة "آر تي أل" قذ ذكرت الأربعاء، أنه تم إيداع رمضان في حجز تابع لإدارة التحقيقات الجنائية في اعلاصمة الفرنسية باريس.

ويواجه الأكاديمي الإسلامي قضيتين تتعلقان بالاغتصاب الجنسي، أحدهما مرفوعة من سيدة تدعى هند عياري، التي اتهمته باغتصابها عام 2010 عندما قدمت إليه لأخذ مشورة دينية منه.

والدعوى الثانية أقامتها أمرأة تبلغ من العمر 40 عاما، فضلت عدم الكشف عن هويتها، واتهمته بالاعتداء الجنسي عليها عام 2009.