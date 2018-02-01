وقال الملا الليلة الماضية في تصريحات تلفزيونية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بالانتهاء من تنمية الحقل في 2018 بدلا من 2019.

وأضاف "هذا ما سنعمل عليه لنلتزم بتعليمات الرئيس... إن شاء الله نقرب المراحل لتكتمل أواخر 2018 (أو) أوائل 2019 وليس في نهايته".

وبدأ الإنتاج من حقل ظُهر البحري في ديسمبر بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يزيد الإنتاج تدريجيا إلى حوالي مليار قدم مكعبة يوميا في منتصف 2018 وإلى 2.7 مليار قدم مكعبة نهاية 2019 كما كان مخططا في البداية.

واكتشفت إيني الإيطالية حقل ظُهر في عام 2015 ويحوى الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى وقف الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.