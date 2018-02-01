وهذه هي الهزيمة الأولى في 9 مباريات في الدوري لحامل اللقب وتراجع تشيلسي على أثرها إلى المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن ليفربول.



ويتقدم الفريق اللندني بنقطتين عن جاره توتنهام هوتسبير الذي يحتل المركز الخامس وخارج المربع الذهبي المؤهل للبطولة القارية الأولى للأندية.



وقال كونتي للصحفيين "لابد لنا أن نشعر بالقلق. وعلينا القتال من أجل إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال".



وتابع: "علينا الإقرار بأنها هزيمة سيئة وإدراك أننا بحاجة للقتال هذاالموسم. لو لم يفهم أي شخص هذا الأمر فهذا يعني أنه لا يفهم كرة القدم. كرة القدم ليست سهلة".



وأضاف: "لو أردت فقط أن تحلم فيمكنني القول إننا يمكن أن نقاتل للفوز باللقب هذا الموسم. لكن المهم أن ننظر إلى واقع الأمر والإقرار بأنه لو نجحنا في التأهل لدوري الأبطال فسيكون هذا نجاحا كبيرا".



ورغم نجاح تشيلسي في ضم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في نهاية الانتقالات الشتوية، لكن وسائل إعلام أشارت إلى وجود خلاف بين كونتي وإدارة النادي بشأن تدعيم تشكيلة الفريق.



وقال المدرب الايطالي "المنافس استحق الفوز. حاولنا فعل أي شيء لكن الأمور كانت صعبة للغاية لنا حتى في الشوط الأول عندما كانت النتيجة التعادل بدون أهداف. عانينا كثيرا".

وأضاف "(عانينا) لعدة أسباب لكن الحديث عن الأعذار ليس مهم الأن المنافس استحق الفوز ونحن بحاجة للعمل مرة أخرى وتقديم أفضل ما لدينا".