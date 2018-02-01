ووفقا للمصادر ذاتها، فإن "رئيس استخبارات الحدود" للميليشيات الحوثية محمد العاسي، والقيادي علي الكحلاني، قتلا مع عدد من المسلحين خلال الاشتباكات في معقل المتمردين.

وفي تطور آخر، قتل 15 مسلحا من الحوثيين، الخميس، في كمين نصبته لهم قوات دعم الشرعية في اليمن، في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي صنعاء.

وقالت مصادر حكومية يمنية إن قوة من الجيش الوطني اليمني نصبت كمينا لمسلحين كانوا يتسللون إلى موقع حكومي جنوبي منطقة المهاشمة بالمحافظة.

وأشارت تلك مصادر إلى أن القوات الشرعية استولت على 3 عربات عسكرية عليها رشاشات ثقيلة كانت بحوزة المتمردين خلال المواجهة معهم.

معارك في تعز

وفي مدينة تعز جنوبي اليمن، سقط قتلى وجرحى في معارك بين القوات الشرعية والمتمردين غربي المدينة.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني سيطرت على موقع التلة السوداء، ولا تزال تتقدم باتجاه جبل المنعم الاستراتيجي الواقع غرب المدينة تعز.

ويطل الجبل على طريق الضباب الرابط بين تعز وعدن، وهو المنفذ الوحيد للمدينة المحاصرة.