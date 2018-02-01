وأحرز روزير 17 نقطة، بالإضافة إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة، وتمرير 10 كرات حاسمة لزملائه، بعدما شارك في التشكيلة الأساسية بدلا عن إيرفينج المصاب.

وأضاف البديل ماركوس موريس 20 نقطة، لكنه خرج مصابا. وكانت الأمور متكافئة حتى منتصف الربع الثالث، عندما بدأ سيلتيكس في إحكام قبضته على المباراة.

وتفوق صاحب الأرض على منافسه في الربع الرابع، الذي اكتفى فيه نيكس بتسجيل 8 نقاط. وأحرز إينيس كانتر 17 نقطة لنيكس، بالإضافة إلى استحواذه على 17 كرة مرتدة.

ويتصدر سيلتيكس القسم الشرقي برصيد 37 فوزا مقابل 15 هزيمة.

وحقق كليفلاند كافاليرز فوزه الرابع في آخر 10 مباريات، عندما تغلب بصعوبة 91-89 على ضيفه ميامي هيت، صاحب المركز الرابع في القسم الشرقي.

وأنهى ليبرون جيمس المباراة مسجلا 24 نقطة، بالإضافة إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة، فيما اكتفى إيسايا توماس بتسجيل 13 نقطة لكافاليرز، الذي يحتل المركز الثالث في القسم الشرقي متقدما بانتصار واحد عن ضيفه.