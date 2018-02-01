وأضافت أن باتروشيف، المدير السابق لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، بحث الأمن في شمال أفريقيا و"التعاون الثنائي في مجال أمن المعلومات" مع بوتفليقة.



ووفق ما ذكرته مواقع جزائرية، فإن الجانبين توقفا كذلك عند أهمية محافظة الدولتين على حوار سياسي نشط، مبني على الثقة والاحترام المتبادل، والاتصالات المنتظمة بين وكالات إنفاذ القانون، ووكالات الاستخبارات والهيئات الأمنية والسياسية".

وحضر اللقاء نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وبدأ باتروشيف، الثلاثاء، زيارته إلى الجزائر لمدة يومين، حيث يترأس وفدا هاما يضم مسؤولين من مختلف المؤسسات الروسية.