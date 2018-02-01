وبحسب الأرقام التي نشرتها الوزارة فقد سجل العام المنصرم 950 واقعة عنصرية ما يمثل تراجعا بمقدار 16في المئة بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في 2016، وهي السنة التي سجلت تراجعا كبيرا جدا في الأعمال العنصرية.

وكان العام 2015 شهد فورة في الاعمال العنصرية تخطى عددها 2000، وذلك بسبب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت البلاد في شهري يناير ونوفمبر.

وتستند هذه الاحصاءات إلى الوقائع (أعمال عنف، حرائق متعمدة، تدنيس...)، والتهديدات (خطية أو شفهية أو رسائل جارحة للمشاعر) التي تم التقدم بشكوى بشأنها او الإبلاغ عنها رسميا.



ويأتي الإعلان عن هذه الاحصاءات غداة تعرض طفل يهودي في الثامنة من العمر للضرب على أيدي فتيين يبلغان من العمر حوالى 15 عاما في هجوم قالت النيابة العامة أن دافعه على الارجح هو "معاداة السامية" لأن الطفل كان يرتدي غطاء الرأس اليهودي (كيباه).



وقالت النيابة العامة في بونتواز بضاحية باريس لوكالة فرانس برس أن الطفل تعرض للضرب بينما كان في طريقه لأخذ دروس خصوصية، في حين افاد مصدر امني ان المهاجمين "طرحاه ارضا وانهالا عليه بالضرب".



وأوضحت النيابة العامة أن الطفل إن ان المعتديين يبلغان حوالى 15 عاما، مشيرة إلى أنهما "لم ينبسا ببنت شفة خلال الاعتداء ولم يسرقا شيئا من الضحية الذي كانت الكيباه ظاهرة على رأسه، ولذلك فإن دافع معاداة السامية لا يزال قائما حتى الآن".



