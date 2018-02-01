إجراء نسخ احتياطي للصور والفيديوهات

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الاعتماد على تطبيق Google Photos لإجراء نسخ احتياطي لكافة الصور والفيديوهات قبل البدء بتعيين ضبط المصنع، حيث يوفر التطبيق العديد من المزايا القوية التي تجعل منه المكان الأفضل للاحتفاظ بالصور والفيديوهات وتنظيمها بطريقة ذكية، ويتميز التطبيق بتوفيره سعة تخزين غير محدودة، كما يتيح إمكانية الوصول إلى الصور بسهولة تامة من خلال بريد Gmail الخاص بالمستخدم من أي مكان في العالم ومن أي جهاز.



كما يوفر مجموعة من الأدوات المتقدمة لتحسين الصور مثل ضبط الإضاءة، والتباين، والألوان إلى جانب مجموعة مبتكرة من الفلاتر التي تجعل الصور تبدو نابضة بالحياة، ويوفر التطبيق آليات فعالة لمشاركة الصور مع الأصدقاء، مثل إنشاء الألبومات المشتركة أو مشاركة الصور مع أي بريد إلكتروني أو رقم هاتف أو جهة اتصال من داخل التطبيق مباشرة، بحسب ما ورد في موقع"البوابة العربية للأخبار التقنية.



نقل الموسيقى إلى الخدمات السحابية

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد نقل الموسيقى الخاصة بهم إلى Google Play Music، حيث يمكن إضافة ما يصل إلى 20,000 أغنية مجانًا، كما يمكن الاستماع إلى الموسيقى من أي جهاز، ولن يحتاج المستخدم لحفظ الموسيقى الخاصة به على الهاتف بعد ذلك.



حفظ المستندات

وأخيرا ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية" أنه بإمكان المستخدمين الاعتماد على خدمة "غوغل درايف" لنقل جميع المستندات الخاصة بهم، حيث تتيح الخدمة سعة تخزين تصل إلى 15 غيغابايت، كما يمكن الوصول إلى الملفات من أي هاتف أو جهاز لوحي أو حاسب، كما تتيح الخدمة مشاركة الملفات والمجلدات والمستندات بسرعة دون الحاجة إلى إرسال مرفقات عبر البريد الإلكتروني.



عقب قيام المستخدم بهذه الخطوات الأساسية التي تتيح له حفظ بياناته، يمكنه البدء بعملية تعيين إعادة ضبط المصنع.