وأفاد بيان للسفارات "ندين العنف الذي استخدم ضد تظاهرة سلمية ونواصل تشجيع هؤلاء الذين يمارسون حقهم الأساسي على القيام بذلك بشكل سلمي".

وأضاف أن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في السودان قلقون جدا إزاء فترة التوقيف الطويل بدون توجيه التهم أو محاكمة عدد كبير من القادة السياسيين وناشطي حقوق الإنسان ومواطنين آخرين".

وحضوا الخرطوم على الإفراج عن كل هؤلاء الموقوفين لضمان أنهم "لا يتعرضون لسوء معاملة".

وخرجت تظاهرات عدة في أنحاء السودان في وقت سابق هذا الشهر بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خصوصا الخبز، وذلك لارتفاع كلفة إنتاج الطحين بسبب النقص في إمدادات القمح.

وعبرت السفارات ايضا عن قلقها ازاء "تكرار مصادرة" عناصر الأمن لنسخ من صحف يومية إثر انتقادها السلطات بسبب رفع أسعار السلع الغذائية.

والأربعاء شهدت إحدى ضواحي الخرطوم تظاهرة تلبية لدعوة معارضين ضد السياسة الاقتصادية للحكومة، بحسب ما أفاد شهود عيان.