وتتبنى إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة تهدف لزيادة انتاج وصادرات النفط والغاز الطبيعي والفحم.

وقال تقرير الصحيفة إن وزارة الطاقة طلبت من البيت الأبيض تخفيضات متواضعة في البرامج التي تهدف لتطوير تكنولوجيا طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكفاءة استخدام الطاقة لكن مكتب الإدارة والموازنة التابع للإدارة يريد تخفيضات أكبر.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الطاقة على طلب للتعليق على التقرير.

وبلغ إنفاق الوزارة على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة 2.04 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2018. كانت إدارة ترامب قد طلبت خفض الإنفاق إلى 636 مليون دولار لكن الكونغرس لم يوافق على ذلك.