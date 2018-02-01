وقالت وكالة فرونتكس إن العملية "ثيميس" ستبدأ الخميس في وسط البحر المتوسط.

وستواصل سفنها إنقاذ المهاجرين من قوارب تجار البشر، بيد أن العملية ستشمل أيضا "جمع المعلومات الاستخبارية وخطوات أخرى تهدف إلى الكشف عن المقاتلين الأجانب والتهديدات الإرهابية الأخرى على الحدود الخارجية" لأوروبا.

وستشمل منطقة عمل ثيميس المياه قبالة الجزائر وتونس وليبيا ومصر وتركيا وألبانيا.

كما سيساعد العنصر الأمني بتلك المهمة إيطاليا في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر الأدرياتيكي.

وقال المدير التنفيذى لفرونتكس، فابريس ليغرى، إن ثيميس "ستعكس بشكل أفضل الأنماط المتغيرة للهجرة، بالإضافة إلى الجريمة العابرة للحدود".

جدير بالذكر أن هجرة الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط شهدت زيادة مؤخرا.