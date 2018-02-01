وتتركز المعارك في محافظة صعدة في ثلاثة محاور باقم والبقع ورازح، ويتم التقدم فيها بثبات وبشكل متواز تحت غطاء جوي توفره قوات التحالف العربي.

وتبذل قوات الشرعية جهودا للصعود إلى مرتفعات باقم للسيطرة عليها، ورغم وعورة التضاريس لم تمنع الجنود من إحراز مزيد من التقدم لاستعادة تلال جبلية أخرى من أيدي المليشيات الحوثية.

وخاضعت قوات الشرعية خلال الثلاثة الأيام الماضية معركة مع ميليشيات الحوثي في باقم وأجبرت الميليشيات على الفرار من بعض المواقع بعد تكبدها خسائر بشرية.

على الجانب الآخر من مديرية باقم، صدت قوات الشرعية هجوما معاكسا لميليشيات الحوثي حيث تدافع القوات عن هذه المواقع التي كانت حتى وقت قريب في يد المتمردين.

ويختلف الوضع في محور البقع بمديرية كتاف في صعدة عن باقم حيث التضاريس الجبلية. حيث تدور المعركة في محور البقع في منطقة صحراوية بعد سيطرة قوات الشرعية على التلال التي تطل على هذه الصحراء خصوصا القريبة من المنفذ الحدودي مع السعودية.

وبات الطريق في صحراء كتاف والحدودي مع محافظة الجوف سالكا، غير أن المعضلة الحقيقة أمام قوات الشرعية هي الألغام التي زرعها الحوثيون لإعاقة تقدم قوات الشرعية.

تقدم في تعز

سيطرت قوات الشرعية اليمنية، على منطقة الكريفات شرقي مدينة تعز، بعد مواجهات عنيفة، مع ميليشيات الحوثي.

يأتي ذلك، بعد إعلان قوات الشرعية شرق تعز، منطقة عسكرية، في إطار عملياتها، لفك حصار الميليشيات عن المدينة.

وكانت مقاتلات التحالف، استهدفت مواقع للمتمردين، بالقرب من منطقة الدفاع الجوي شمال غرب تعز. كما نفذت غارات على تلة الجعشا شرقي المدينة.