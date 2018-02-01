وقال "مركز الدفاع عن الفرد" (هموكيد) إن الفتاة واسمها غادة، تقيم مع ذويها في بلدة الرام في شمال الضفة الغربية وقد اعتقلت في 13 كانون الثاني/يناير الجاري في القدس لأنه لم يكن بحوزتها ترخيص يجيز لها التجول في المدينة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبعد ثلاثة أيام من اعتقالها تم إبلاغها بأنه سيفرج عنها عند معبر قلنديا القريب من بلدتها. ولكن الفتاة فوجئت بأنها في معبر إيريز الحدودي مع قطاع غزة.

وبحسب المحامية عبير جبران دكور التي تتابع ملف الفتاة فإن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الفتاة بعد متى يمكنها العودة إلى الضفة الغربية.

وأكدت دكور أن الفتاة لم يسبق لها أن ذهبت إلى قطاع غزة وهي لا تعرف أحدا هناك، ولكن بانتظار السماح لها بالعودة إلى ذويها وجدت مأوى لها لدى أقرباء لأبيها في القطاع المحاصر، ذلك أن أباها من أصول غزاوية.

وقالت المحامية "لم يقل لها أحد شيئا. قالوا لها إنهم سيرسلونها إلى معبر قلنديا ولكنهم نقلوها إلى معبر إيريز"، مشيرة إلى أن الفتاة تعاني من داء الصرع وأن التوتر الذي تقاسيه بعيدا عن ذويها يمكن أن يؤدي الى تداعيات سلبية على صحتها.

من جهته قال متحدث باسم سلطات السجون الاسرائيلية إن حالة الفتاة لا تزال قيد الدرس، مشيرا إلى أن السجلات الإسرائيلية تفيد بأنها تقطن في قطاع غزة وليس في الضفة الغربية ولذلك تم نقلها إلى القطاع.

والفتاة غادة هي أصغر فلسطيني على الإطلاق ترحّله إسرائيل من الضفة إلى القطاع، بحسب دكور.