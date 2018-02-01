وتروج سلوفينيا بنجاح لنفسها كمقصد آمن وبقعة خضراء في قلب أوروبا وتمثل مدخلا إلى أماكن في البحر الأدرياتيكي والمواقع الجبلية.

وكان العام الماضي هو الرابع على التوالي الذي تسجل فيه سلوفينيا أرقاما قياسية في أعداد السائحين.

ولدت ميلانيا ترامب في بلدة سفنيكا في جنوب شرق سلوفينيا قبل أن تصبح عارضة أزياء وتنتقل إلى الولايات المتحدة.

ويأتي معظم السياح الأجانب من إيطاليا وألمانيا والنمسا. ويرتفع عدد السياح الألمان بنسبة 26 في المئة بشكل سنوي.

وأشارت أحدث البيانات إلى أن عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 24 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.