وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بالإجماع بأن أسرتي ليود فيلدز وجيمس كريتش لم تثبتا أن مقتل الرجلين في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني 2015 في مركز لتدريب الشرطة في عمان مرتبط بمواد دعائية نشرت على تويتر تدعم داعش. وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

ورفض القاضي ميلان سميث قبول طلب التعويض وقال إن المدعينومنهم أرملتا الرجلين لم يظهرا "ولو علاقة مباشرة محدودة" بين ماأصابهم من ضرر وسلوك تويتر.

ولم ترد تويتر ولا المحامي الموكل بالدفاع عنها على طلب للتعليق.

ويؤيد القرار الصادر اليوم حكما صدر في أغسطس آب 2016.