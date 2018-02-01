وقالت الوزارة في بيان إنها أدرجت هنية وجماعتين تنشطان في مصر، هما لواء الثورة وحركة حسم، وجماعة ثالثة في الأراضي الفلسطينية اسمها حركة الصابرين ضمن قائمة خاصة للإرهاب العالمي.

وقال وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، إن الإجراءات الأميركية الجديدة تهدف إلى حرمان هذه الجماعات من الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ انشطتها الإرهابية.

والمجموعات الثلاث هي "حركة الصابرين" الفلسطينية "الناشطة في قطاع غزة والضفة الغربية" و"التي تحظى بدعم ايران"، و"لواء الثورة" الذي ظهر في مصر العام 2016 ومنظمة "حسم" المصرية التي نشأت العام 2015.

وكانت حماس أدرجت عام 1997 على القائمة الأميركية لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".