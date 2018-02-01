ومنح كريستيان إريكسن تقدما سريعا لتوتنهام بعد 11 ثانية ليحرز ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز.

واتضحت معاناة يونايتد الدفاعية مجددا في الهدف الثاني لتوتنهام عندما سجل فيل جونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وأصبح توتنهام على بعد نقطتين من ليفربول وتشيلسي صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب بينما اتسع الفارق بين يونايتد وغريمه مانشستر سيتي المتصدر إلى 15 نقطة.