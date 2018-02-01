وقالت صحيفة ليستر ميركوري إن ليستر رفض عرضا أخيرا من سيتي بقيمة 65 مليون جنيه استرليني (92 مليون دولار) إضافة للاعب لم يتم الكشف عن اسمه من أجل ضم محرز وهي صفقة كانت ستصبح قياسية لنادي مانشستر.

وأضافت الصحيفة أن العرض كان أقل من تقييم ليستر للاعب الجزائري البالغ عمره 26 عاما والذي ذكرت تقارير أنه قدم طلب انتقال هذا الأسبوع. وغاب محرز عن المران أمس الثلاثاء ولم يكن ضمن تشكيلة ليستر التي تواجه إيفرتون في الدوري الأربعاء.

وهذه ثاني مرة يواجه فيها محرز خيبة أمل في اليوم الأخير للانتقالات. ففي أغسطس آب ذكرت تقارير صحفية أنه كان موجودا في مطار استعدادا للسفر إلى أوروبا إذا طلب أي ناد التعاقد معه.