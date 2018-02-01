وبدأت حالة التوتر بعد توجه عدد من مناصري حركة أمل من الضاحية الى شوارع قريبة من الحدث التي يقطنها مناصرون للتيار الوطني، الذين سارعوا إلى إطلاق النار في الهواء لمنع المهاجمين من التقدم نحو منطقتهم.

وخرج قياديون حزبيون من الجانبين لتهدئة الأمور، وضبط الأوضاع في المنطقة خشية تدهور الأوضاع نحو الفتنة.

ويقول نواب من حركة امل ان طابورا خامسا دخل على خط الاحتجاجات الميدانية، مشددين على رفض ما حصل.

ويتجمهر على خط التماس بين المنطقتين عدد من الشبان، وسط وجود عسكري كثيف للجيش.