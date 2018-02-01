على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، ـاخر المنتخب المضيف للبطولة لافتتاح التسجيل حتى الدقيقة 74 عن طريق ايوب الكعبي بعد تلقيه كرة عرضية من البديل زكريا حذراف وضعها برأس÷ في مرمى الحارس الليبي محمد نشناش.

لكن خطأ فادحا ارتكبه الحارس المغربي أنس الزنيتي قبل قليل من النهاية أعاد الامور إلى نقطة الصفر وسمح لليبيا بإدراك التعادل بواسطة عبد الرحمن رمضان خليفة (86).

وسيطر المنتخب المغربي على مجريات الشوطين الإضافيين وحسم النتيجة 3-1، بعد أن أضاف الكعبي الهدف الثاني الشخصي (96) رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف توجته هدافا تاريخيا للبطولة.

وحصل المغرب على ركلة جزاء ترجمها وليد الكرتي إلى هدف ثالث (117)، وسد الطريق أمام أي عودة محتملة لليبيين.

وأقر مدرب المنتخب المغربي جمال السلامي بصعوبة المباراة وقوة المنتخب الليبي، وقال في مؤتمر صحافي "واجهنا اليوم منتخبا منظما ويتوفر على لاعبين بإمكانهم مباغتة المنافس".

وأضاف السلامي "الإعياء أثر على لاعبي المنتخب الليبي، وهو ما استغله لاعبو المنتخب المغربي خلال الأشواط الإضافية لحسم المباراة".

وعن النهائي، أكد مدرب المنتخب المغربي أنه لا يفضّل مواجهة منتخب بعينه، وأوضح "ما يهمني هو جاهزية جميع لاعبي المنتخب المغربي ونرحب بأي منتخب سيتأهل لمواجهتها".

ويواجه المنتخب المغربي الأحد في النهائي نيجيريا، بينما ستواجه ليبيا السودان في مباراة المركز الثالث السبت على ملعب مدينة مراكش.