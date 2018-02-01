وأوضح توتنهام في بيان على تويتر "نحن سعداء بإعلان توقيع لوكاس مورا من باريس سان جرمان"، مضيفا "وقع لوكاس عقدا حتى 2023 وسيرتدي القميص رقم 27".

ولم يعلن توتنهام قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى انها تصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني (35,4 مليون دولار).

وقال اللاعب في فيديو على حساب ناديه الجديد على تويتر، "إنه فصل من حياتي، تحد جديد لي. أنا سعيد جدا"، مضيفا "سأقدم أفضل ما لدي لهذا النادي لأنني أعتقد (...) أنه يمكننا أن نفوز بأمور كبيرة".

وتابع "أعتقد ان الفريق قوي جدا. يمكننا أن نفوز بالعديد من الألقاب، ولما لا دوري أبطال أوروبا؟".

وسيكون توتنهام قادرا على إشراك لاعبه الجديد في دوري أبطال أوروبا لأنه لم يخض غمار البطولة مع سان جرمان هذا الموسم.

وبقي مورا (25 عاما) الذي خاض 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده خارج تشكيلة سان جرمان معظم فترات الموسم بعد التعاقد مع مواطنه نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي.