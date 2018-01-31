وقالت مصادر ميدانية و حقوقية إن الميليشيات الموالية لإيران اقتحمت القرية و أطلقت الرصاص، وطردت سكانها من منازلهم تحت تهديد السلاح.

ولجأ أهالي القرية إلى منطقة الجحملية شرقي تعز، وهي منطقة لم تتعافى من آثار الحرب والدمار.

وتأتي هذه الممارسات بحق السكان بينما تفقد الميليشيات المزيد من المناطق على عدد من الجبهات في تعز مع تقدم قوات الجيش اليمني وعناصر المقاومة بدعم من التحالف العربي.