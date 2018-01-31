أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتل شخص عندما اصطدم قطار يستقله أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي كانوا في طريقهم إلى منتجع في ولاية فرجينيا الغربية بشاحنة نفايات، بحسب ما أعلن البيت الأبيض مؤكدا عدم إصابة أي من اعضاء الكونغرس بجروح خطيرة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: "هناك حالة وفاة مؤكدة وحالة إصابة خطيرة. ليس هناك إصابات خطيرة بين أعضاء الكونغرس أو موظفيهم".
وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب أّبلغ بالحادث.
وكان عشرات الجمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ يستقلون قطار شركة السكك الحديد الوطنية (أمتراك) في طريقهم لتمضية عطلة سنوية في منتجع في فرجينيا الغربية، غرب العاصمة واشنطن، عندما اصطدم بالشاحنة.