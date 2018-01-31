أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتل شخص عندما اصطدم قطار يستقله أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي كانوا في طريقهم إلى منتجع في ولاية فرجينيا الغربية بشاحنة نفايات، بحسب ما أعلن البيت الأبيض مؤكدا عدم إصابة أي من اعضاء الكونغرس بجروح خطيرة.