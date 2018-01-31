وقال أرسنال في بيان، مساء الأربعاء إن "أوليفييه جيرو يغادرنا بعد 5 أعوام ونصف عام من الخدمة الرائعة (...) المهاجم الفرنسي انتقل إلى الجانب الآخر من لندن للانضمام إلى تشلسي".

وفي التوقيت نفسه تقريبا، أعلن تشلسي أن "ميتشي باتشواي وقع مع بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وكان دورتموند، الذي تخلى اليوم عن أوباميانغ لصالح أرسنال، قد ربط موافقته على الصفقة بتوافر بديل لمهاجمه الدولي.

وبينما رجحت التقارير أن يكون جيرو هو البديل، أبدى الفرنسي رغبته في البقاء في إنجلترا، ما أدخل تشلسي وباتشواي على الخط في الساعات الماضية لإتمام الصفقة.