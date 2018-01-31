وذكر البيان أنه تم إدراج تنظيمات حسم ولواء الثورية وسواعد مصر، المسلحة على لائحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، إن الإجراءات الأميركية الجديدة تهدف إلى حرمان هذه الجماعات من الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ انشطتها الإرهابية.

وخرجت هذه الجماعات من رحم تنظيم الإخوان، وتبنت العديد من الهجمات الإرهابية في مدن مصرية عدة.