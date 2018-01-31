وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان أن رئيس المكتب السياسي لحماس التي تسيطر على قطاع غزة "يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط" و"يقوض عملية السلام" مع إسرائيل.

وبالإضافة إلى زعيم حركة حماس، فقد أدرجت وزارة الخزانة الأميركية حركة الصابرين الفلسطينية المسلحة المدعومة من إيرانـ، وتنظيمات في مصر هي: حسم ولواء الثورة وسواعد مصر الإخوانية.

وقال تيلرسون إن الإجراءات الأميركية الجديدة تهدف إلى حرمان هذه الجماعات من الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ أنشطتها الإرهابية.