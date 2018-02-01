واعتقل كاران وفاداري وهو مواطن أمريكي وأفارين نيساري التي تحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة في يوليو 2016. وهما يملكان معرضا للفنون واتهما في بادئ الأمر بإقامة حفلات مختلطة لدبلوماسيين أجانب وحيازة مشروبات كحولية في منزلهما.

لكن أسرتهما قالتا في التماس عام 2017 إنهما واجها فيما بعد اتهامات أكثر خطورة منها "التجسس" و"محاولة قلب نظام الحكم"، و"التداول في التآمر على الأمن الوطني".

وقال وفاداري في خطاب أرسله من سجن إيفين ونشره مركز حقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء، إن محكمة ثورية في طهران أصدرت الأحكام عليهما الأسبوع الماضي لكن "الاتهامات الأمنية العارية من الصحة" أسقطت.

ووصف الأحكام بأنها ظالمة واستبدادية.

ولم يتضح ما هي الاتهامات التي صدر الحكم على الزوجين بسببها، لكن أمامهما مهلة 21 يوما لاستئناف الحكم.

وينتمي وفاداري إلى الطائفة الزرادشتية وهي أقلية في إيران، وقال إن جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري يستهدفه بسبب "أنشطته الدولية" في مجال الفنون وبسبب جنسيته المزدوجة.

وقال "هذا يعني أنني وزوجتي وكل زرادشتي مزدوج الجنسية يعود إلى بلده ليستثمر في وطنه الذي يحبه سيتعرض لخطر فقد ممتلكاته ويجبر على مغادرة البلاد".

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة وهو وضع يمنع مسؤولي السفارات الغربية من زيارة المعتقلين.

وذكرت رويترز في نوفمبر الماضي أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل 30 على الأقل من مزدوجي الجنسية منذ 2015 أغلبهم في اتهامات تتعلق بالجاسوسية.