وسيواصل أوزيل حمل قميص أرسنال حتى عام 2021، بعدما كان عقده سينتهي شهر يونيو من العام الجاري.

وذكرت "الغارديان" أن اللاعب الألماني سيتقاضى بموجب العقد الجديد 350 ألف إسترليني (1.7 مليون يورو شهريا)، وهو أغلى راتب أسبوعي فى تاريخ المدفعجية قبل خصم الضرائب.

وكان الفرنسي آرسين فينغر مدرب الفريق كشف، خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي، أن صانع الألعاب مسعود أوزيل (29 عاما) لن يغادر الفريق.

وواجه فينغر، الذي يتولى الإشراف على الجهاز الفني لأرسنال منذ عام 1996، انتقادات واسعة من المشجعين في الأشهر الماضية، بسبب أدائه في سوق الانتقالات، وصلت إلى حد مطالبة العديد منهم الموسم الماضي برحيله.

وكان أرسنال أعلن اليوم ضم اللاعب الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قدرت قيمتها بـ56 مليون جنيه.

ومن شأن تمديد عقد أوزيل والتعاقد مع أوباميانغ إعطاء دفعة كبيرة لأرسنال، الذي تخلى قبل أيام عن مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز لصالح مانشستر يونايتد، مقابل قدوم الأرميني هنريك مخيتاريان إلى صفوفه.