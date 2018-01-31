وأشارت البيانات، التي أصدرها مكتب العمل الاتحادي إلى أن إجمالي عدد العاطلين هبط بمقدار 25 ألفا إلى 2.415 مليون، في حين كان من المتوقع أن ينخفض 17 ألفا.

وهبط معدل البطالة إلى 5.4 بالمئة في يناير من 5.5 بالمئة في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

ووفق الأرقام المصححة، تشهد البطالة في ألمانيا تراجعا مستمرا منذ منتصف 2009. وقد بلغت 6.1 بالمئة في مجمل 2016 مقابل 6.4 بالمئة في 2015 و6.7 بالمئة في 2014 و6.9 بالمئة في 2013.