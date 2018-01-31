وقال رمضان لوكالة "فرانس برس": "تم الاتفاق على الشروط كافة، ومنها أن يساعده مدرب ألماني مع مساعدين سوريين وتخصيص ملعب خاص على مستوى عال لتدريبات المنتخب حصرا".

وأشار رمضان إلى أن الاتفاق يمتد لعام، من دون تحديد قيمته بناء على "طلب" من المدرب البالغ من العمر 69 عاما.

وأوضح المسؤول السوري أن المدرب سيعود إلى دمشق في النصف الأول من فبراير لمباشرة عمله. وكان شتانغه وصل إلى دمشق قبل أيام والتقى عدد من المسؤولين الرياضيين السوريين واطلع على ملاعب العاصمة قبل أن يوافق على تولي مهمته الجديدة.

وكان الاتحاد السوري يعتزم بداية التعاقد مع مواطنه أنطوني هاي، إلا أنه صرف النظر عن ذلك بسبب "ضغف سيرته الذاتية"، بحسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد السوري الأسبوع الماضي.

وسبق لشتانغه تدريب عدد من الأندية الأوروبية، إضافة إلى منتخبات عمان والعراق وسنغافورة وبيلاروسيا.

ويأتي الاتفاق معه بعد نحو 3 أشهر على استقالة حكيم في أعقاب تصريحات صحفية لرمضان أبدى فيها عدم رضاه عن المدرب وأدائه.

وقاد حكيم المنتخب إلى تحقيق أفضل نتيجة له في تصفيات كأس العالم، ببلوغه الملحق الآسيوي في تصفيات مونديال روسيا 2018، إلا أنه خسر بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب أمام أستراليا (1-1 و1-2).

ومن المقرر أن يشارك المنتخب السوري مطلع السنة المقبلة، في نهائيات كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.