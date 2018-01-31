ويأتي ذلك، بعد إعلان قوات الشرعية شرق تعز، منطقة عسكرية، وذلك في إطار عملياتها، لفك حصار الميليشيات عن المدينة.

وكانت مقاتلات التحالف، استهدفت مواقع للمتمردين، بالقرب من منطقة الدفاع الجوي شمال غربي تعز، كما نفذت غارات على تلة الجعشا شرقي المدينة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أن قوات النخبة المدعومة من التحالف العربي نشرت أفرادها في مدينة عتق، واستحدثت نقاط تفتيش في مداخلها، وبدأت باتخاذ الإجراءات لوضع حد للاختلالات الأمنية.